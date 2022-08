Elections fédérales 2023: Nouveau sondage: Vert’libéraux et PLR en hausse, gauche en recul

Les Vert’libéraux seraient le parti qui se dirige vers la plus forte progression, avec, en août 2022, 9,2% des intentions de vote (+1,4% par rapport à 2019). Le score reste toutefois en deçà des espérances, puisque le parti ambitionne d’atteindre la barre des 10% et de revendiquer un siège au Conseil fédéral. Autre gagnant: le PLR, qui avec 16,4% (+1,3%) retrouverait ses parts perdues il y a trois ans pour retrouver l’exact même score qu’en 2015, et redeviendrait alors le deuxième plus gros parti.