L'acteur Will Poulter est le nouveau superhéros de Marvel

L’acteur britannique Will Poulter a été révélé au grand public dans la saga «Narnia», en 2010. IMAGO/Sipa USA

Le troisième film des «Gardiens de la galaxie», au cinéma dès le 3 mai 2023, annonce le départ de plusieurs héros de la saga, mais aussi l’arrivée de nouveaux personnages de l’univers Marvel. À 30 ans, le Britannique Will Poulter, découvert adolescent dans la saga «Narnia», s’est forgé une apparence d’athlète pour entrer dans la peau d’Adam Warlock.

Quelle a été votre réaction après avoir décroché ce rôle?

J’étais dans l’appartement de ma sœur lorsque le réalisateur James Gunn m’a téléphoné. J’étais tellement heureux que j’ai hurlé «Oui!» au téléphone alors que James était encore en train de me parler du personnage.

Comment décrire Adam Warlock, qui est souvent présenté comme le Superman de l’univers Marvel puisqu’il a le pouvoir de voler?

Je le vois surtout comme un enfant car il ne sait pas encore contrôler ses superpouvoirs. Il a tout à apprendre. Il est prêt à tout éliminer sur son passage, mais j’aime son évolution au fil de l’histoire. Comme dans beaucoup de personnages de Marvel, il y a une part d’ombre, mais aussi de bonté en Warlock. Cela évite les clichés du gentil contre le méchant.

Avez-vous suivi un entraînement strict pour ce rôle?

Grave! C’était d’ailleurs ma plus grande inquiétude car j’adore manger et j’avais peur de ma réaction en devant me priver. J’ai une immense admiration pour les athlètes qui ont un régime strict et qui s’entraînent au quotidien. J’ai bien sûr passé des mois à faire de la muscu, du sport et à manger d’ennuyeux repas pour perdre du poids, tout en gagnant du muscle. Moi, j’aurais été incapable de faire ça tout seul si Marvel ne m’avait pas payé un entraîneur, un cuisinier et toute une équipe qui s’est assurée aussi de ma santé mentale.

Est-ce que vous avez changé votre mode de vie depuis ce tournage?

Bien sûr que non (ndlr: Will éclate de rire). J’ai peut-être une meilleure connaissance de ce qu’il faut faire et ne pas faire pour garder son physique, mais la première chose que j’ai faite à la fin du tournage a été de manger tout ce qui me plaisait et dont je m’étais privé depuis longtemps.

Vous avez signé un contrat de plusieurs films avec Marvel. À quand un nouveau long métrage entièrement consacré à votre personnage?