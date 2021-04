Genève - Nouveau système d’information pour les votations

Le système a déjà été expérimenté à Sion (VS) en 2019, et il le sera cet automne au bout du lac. 3000 citoyens tirés au sort et représentatifs de la population seront invités à auditionner les partisans et les opposants à un des objets cantonaux soumis à votation en novembre prochain. Au final, un panel d’une vingtaine de personnes en tireront un argumentaire, qui sera envoyé aux votants, a annoncé jeudi la Chancellerie du Canton de Genève.