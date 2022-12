AR/VR : Nouveau système rebaptisé pour le futur produit d’Apple

Après iOS pour iPhone, macOS pour Mac, ipadOS pour iPad ou encore watchOS pour Apple Watch, Apple s’apprête à ajouter un nouveau système d’exploitation à son catalogue. Connue jusqu’ici sous le nom de realityOS, cette plateforme doit embarquer dans une toute nouvelle catégorie de produits signée de la marque à la pomme, après l’introduction de l’Apple Watch en 2015, des AirPods en 2016 ou des AirTags en 2021. D’après les bruits de couloir, la firme de Cupertino envisage en effet de mettre sur le marché un casque de réalité mixte, au début de l’année 2023, selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Et selon les dernières informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, le nouvel OS ne s’appellerait plus realityOS, mais finalement xrOS, le terme XR étant l’acronyme d'«extended reality», soit réalité étendue. Il vient s’ajouter aux acronymes plus connus VR (réalité virtuelle), AR (réalité augmentée) ou encore MR (réalité mixte).