Football – Ligue des Champions – Nouveau tirage: le PSG tombe finalement sur Real

Ligue Europa: un certain Barça – Napoli

Le tirage au sort des barrages de Ligue Europa a accouché d’un choc entre Barcelone et Napoli, qui éclipse pratiquement tous les autres matches. Retenons malgré tout la confrontation entre le Borussia Dortmund de Gregor Kobel et Manuel Akanji et les Glasgow Rangers, ainsi que Porto – Lazio. Quant à l’Atalanta de Remo Freuler, elle sera opposée à l’Olympiakos Pirée.