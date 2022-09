Genève : Nouveau traitement contre le cancer de l’ovaire à l’essai

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) utilisent un nouveau traitement contre le cancer de l’ovaire dans le cadre d’un essai clinique. Nommée PIPAC (chimiothérapie intrapéritonale pressurisée par aérosol), cette technique, qui n’est pas encore sur le marché, permet d’injecter directement les médicaments dans l’abdomen, explique la «Tribune de Genève». Il est ainsi possible d’administrer des doses dix fois supérieures à celles données par intraveineuse et d’appliquer plus de produit directement sur les cellules tumorales, tout en atténuant nettement les effets secondaires.