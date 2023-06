Cancer du sein: nouveau traitement prometteur contre la maladie à un stade précoce

Ces résultats préliminaires ont été dévoilés dans le cadre de la plus grande conférence annuelle de spécialistes du cancer, organisée par la société américaine d’oncologie clinique (ASCO) à Chicago. «Il s’agit d’un essai clinique très important et qui changera la pratique» des médecins, a commenté Rita Nanda, oncologue de l’Université de Chicago, qui n’a pas participé à ces travaux.

Déjà utilisé pour les cancers à un stade avancé

Les rechutes peuvent survenir 20 à 30 ans plus tard

Plus de 5000 personnes ont participé à l’essai clinique, dont la moitié ont pris ribociclib et hormonothérapie, et l’autre moitié une hormonothérapie seule. Selon des résultats préliminaires, le risque de récidive était réduit de 25% avec le traitement.

Il cible des protéines spécifiques

Le ribociclib fonctionne en ciblant des protéines (CDK4 et CDK6) qui influent sur la croissance des cellules cancéreuses. Deux autres traitements inhibiteurs de CDK – palbociclib et abémaciclib – sont aussi approuvés contre le cancer du sein métastatique. L’abémaciclib a en outre déjà été approuvé récemment aux États-Unis contre la maladie à un stade précoce, mais seulement pour les femmes à haut risque de récidive dont les ganglions lymphatiques sont également touchés. Le ribociclib pourrait représenter une option pour les femmes dont les ganglions ne sont pas atteints, a souligné Rita Nanda.

Plus de deux millions de cancers du sein sont diagnostiqués chaque année dans le monde, et la maladie cause plus de 600’000 décès par an. La plupart des diagnostics se font à un stade précoce.