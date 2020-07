Actualisé il y a 49min

Genève

Nouveau type de tétraquark au CERN

La découverte devrait aider les scientifiques à mieux comprendre les façons complexes dont les quarks se lient les uns aux autres pour former des protons et des neutrons.

Des chercheurs du CERN ont observé un type de particule inédit comprenant quatre quarks. Cette découverte devrait aider les scientifiques à mieux comprendre les façons complexes dont les quarks se lient les uns aux autres pour former des particules composites comme les protons et les neutrons, présents dans les noyaux atomiques.



Cette nouvelle particule, présentée récemment lors d'un séminaire au CERN, est décrite dans un article déposé mercredi sur le serveur de prépublication arxiv.org. Il s'agit vraisemblablement de la première d’une catégorie de particules non observées auparavant.

Généralement, les quarks s'assemblent par groupe de deux ou trois pour former des particules appelées hadrons. Depuis des décennies toutefois, les théoriciens postulent l'existence de hadrons constitués de quatre ou cinq quarks, appelés parfois tétraquarks et pentaquarks, et, ces dernières années, des expériences ont confirmé l'existence de plusieurs de ces particules exotiques.



Ces particules sont un laboratoire idéal pour l'étude de l'une des quatre forces fondamentales connues de la nature, l'interaction forte, qui fait tenir ensemble les protons, les neutrons et les noyaux atomiques qui constituent la matière.

Il est également essentiel de connaître précisément l'interaction forte pour déterminer si les nouveaux processus non prédits sont ou non le signe d'une nouvelle physique. Le nouveau tétraquark devrait donc aider les théoriciens à tester les modèles de chromodynamique quantique, la théorie qui décrit l'interaction forte.

L’équipe de l'expérience LHCb au CERN a découvert ce nouveau tétraquark en utilisant la technique de chasse aux particules consistant à chercher dans les données issues des collisions un excédent d’événements, c'est-à-dire une «bosse» se détachant de la courbe qui représente les événements constituant le bruit de fond, a encore indiqué l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) dans un communiqué.