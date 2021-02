Coronavirus : Nouveau vaccin en vue aux USA, «passeports vaccinaux» en Scandinavie

Le laboratoire américain Johnson & Johnson a demandé jeudi aux États-Unis d’autoriser en urgence son vaccin en une seule dose contre le Covid-19, tandis que le Danemark et la Suède ont annoncé le lancement de «passeports vaccinaux» pour faciliter les voyages à l’étranger et accélérer le retour à la normale.

S’il obtient le feu vert de l’Agence américaine du médicament (FDA), le vaccin de Johnson & Johnson serait le troisième autorisé aux États-Unis, après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Ce vaccin est particulièrement attendu car il présente deux avantages non négligeables: il peut être stocké à des températures de réfrigérateur plutôt que de congélateur, et il ne s’administre qu’en une seule dose.

Spoutnik V en Iran

Partout dans le monde, commandes et livraisons de vaccins s’accélèrent. L’Iran, où le coronavirus a fait plus de 58’000 morts, a reçu jeudi ses premières doses du vaccin russe Spoutnik V. Le même vaccin russe, commandé par l’Autorité palestinienne, est arrivé jeudi en Cisjordanie. Le Pérou, un des pays d’Amérique latine les plus endeuillés (plus de 41’500 morts) a commandé 20 millions de doses du vaccin de Pfizer.