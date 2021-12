Birmanie : Verdict reporté dans le procès d’Aung San Suu Kyi

L’ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, déjà récemment condamnée, est sous le coup de nombreuses inculpations dans son procès-fleuve.

Aung San Suu Kyi risque en théorie trois ans de prison pour importation et possession de talkies-walkies.

Le jugement, dans le volet de l’affaire où elle est accusée d’avoir importé et possédé des talkies-walkies illégalement, a été repoussé au 27 décembre «sans donner de raison», a-t-on appris de source proche du dossier. Pour cela, Aung San Suu Kyi risque en théorie trois ans de prison mais ce n’est là qu’une des nombreuses accusations qui, selon les analystes, visent à l’écarter définitivement de l’arène politique.

Absence de mandat

Les accusations portent sur les premières heures du coup d’État, lorsque des soldats et des policiers ont fait irruption à son domicile et l’auraient trouvée en possession de matériel non autorisé. Au cours de l’instruction, des membres de l’équipe ayant mené le raid ont admis lors d’interrogatoires qu’ils n’avaient pas de mandat de perquisition, selon une source proche du dossier.