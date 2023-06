The Voice Kids: Nouveautés dans la prochaine édition

Il va y avoir du changement dans la saison 9 de «The Voice Kids», à voir dès le 4 juillet 2023, sur TF1. Si l’on savait déjà que Slimane et Nolwenn remplaceront Louane et Julien Doré , qui avaient quitté leur place au sein du jury, à la fin d’édition précédente, où deux Genevois avaient été finalistes , d’autres nouveautés viennent d’être dévoilées.

Des célébrités officieront en tant que co-coachs, lors des battles entre les jeunes candidats du télécrochet. Chaque membre du jury sera aidé par deux autres artistes pour entraîner ses talents. Ainsi, Bilal Hassani et Joyce Jonathan feront partie de l’équipe de Nolwenn Leroy. Ycare et Christophe Willem viendront épauler Patrick Fiori. Wejdene et Soolking soutiendront Kendji Girac, tandis que Claudio Capéo et Vitaa viendront aider Slimane dans cette épreuve.