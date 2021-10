Soudan – Nouveaux affrontements à Khartoum, au 4e jour du coup d’Etat

Soudan : Nouveaux affrontements à Khartoum, au 4e jour du coup d’État

Les forces de sécurité ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes jeudi sur les manifestants, qui protestent contre le putsch militaire.

Lundi, le général Abdel Fattah al-Burhane, désormais seul aux commandes de ce pays pauvre d’Afrique de l’Est plongé dans le marasme politique et miné par les conflits, a dissous le gouvernement censé assurer la transition vers la démocratie et arrêté ministres et hauts responsables civils.