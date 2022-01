Syrie : Nouveaux affrontements près de la prison attaquée par l’EI

Selon une ONG, des combats éparpillés opposaient samedi les forces kurdo-syriennes à des djihadistes dissimulés dans des bâtiments adjacents.

Tirs intermittents

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes et fer de lance de la lutte contre l’EI en Syrie, avaient déclaré mercredi avoir repris le contrôle de la prison, à l’issue de six jours d’intenses combats .

L’OSDH, qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie, a fait état samedi «d’affrontements aux abords de la prison entre les FDS et les Forces de sécurité intérieure (FSI) kurdes d’un côté et des membres de l’EI de l’autre» qui s'étaient cachés dans les quartiers adjacents à la prison.

Cadavres entassés dans un camion

Solution «militaire»

L’assaut de l’EI, considéré comme le plus important depuis sa défaite il y a trois ans, a fait plus de 260 morts depuis le 20 janvier dont: 180 jihadistes, 73 combattants et membres de la police kurdes et sept civils, selon l’OSDH.