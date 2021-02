Lausanne : Nouveaux aménagements pour les piétons et les cyclistes

La Ville demande un crédit de 8,5 millions de francs pour compléter ses infrastructures dans le cadre du Projet d’agglomération Lausanne-Morges.

Favoriser la «mobilité active», c’est-à-dire la marche et le vélo, c’est le but de la demande de crédit formulée par la Municipalité de Lausanne, qui entend contribuer ainsi à la préservation du climat tout en soignant la santé de ses concitoyens et en luttant contre la pollution sonore engendrée par le trafic routier. Elle poursuit ses objectifs dans le cadre du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), dont les deux premiers volets ont déjà permis la réalisation de diverses infrastructures visant à encourager les déplacements des piétons et des cyclistes.