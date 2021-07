Covid à Zurich : Nouveaux cas: la moitié vient de personnes de retour de vacances

Selon un responsable du contact tracing du canton de Zurich, près d’un cas sur deux est détecté chez des touristes, notamment après que ceux-ci sont rentrés d’Espagne.

Les nouveaux cas de coronavirus repartent à la hausse dans plusieurs pays d’Europe, et la Suisse ne fait pas exception. Comme le montrent les chiffres de l’OFSP , lors des derniers sept jours, la plus grande partie des nouvelles infections se sont produites chez les jeunes, notamment la catégorie des 20-29 ans, la plus touchée.

Aucun décès en une semaine

Ce n’est, en soi, pas une grande surprise. Les jeunes ont eu un accès plus tardif à la vaccination et sont plus mobiles. De nombreux foyers de contamination ont été relevés chez des groupes de jeunes revenant de destinations «festives» dans plusieurs pays d’Europe. La bonne nouvelle, c’est que, pour l’heure, ces jeunes ne contaminent pas les populations plus âgées, bien couvertes par la vaccination.