RDC : Nouveaux combats entre l’armée et les rebelles du M23

Des combats ont éclaté depuis quelques jours dans l’est de la RDC, provoquant un regain de tension entre Kinshasa et le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles.

Les affrontements ont continué lundi dans l’est de la République démocratique du Congo entre l’armée et les rebelles du M23, après quatre jours de combats qui ont fait au moins dix morts et des dizaines de blessés, un regain de tension dont Kinshasa et Kigali se sont mutuellement accusés dans la soirée.