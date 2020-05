Actualisé il y a 22h

Miami

Nouveaux coups durs pour Shanna Kress

La starlette de téléréalité, qui tente de percer dans la musique aux USA, a été récemment volée et menacée. Mais elle ne baisse pas les bras.

de Ludovic Jaccard

Malgré les difficultés qu’elle rencontre, Shanna Kress se bat pour réussir en tant que chanteuse. DR

Après sa participation dans «La Villa des Cœurs Brisés 5», sur TFX, Shanna Kress fait son retour dans la musique. Dimanche 17 mai, la Française de 33 ans a partagé sur Instagram un extrait de son nouveau single, «Memories», pour le plus grand plaisir de ses fans. Cependant, si la starlette de téléréalité est ravie d’avoir enregistré cette chanson, elle a aussi vécu des moments très difficiles récemment.

Déjà maltraitée durant sa jeunesse, Shanna a subi de nouvelles épreuves. On lui a mis des bâtons dans les roues pour l’empêcher de réussir en tant que chanteuse aux États-Unis, où elle réside depuis 2017. «On m'a supprimé tout ce que j'avais sur les plates-formes comme Deezer ou Spotify, etc.. et même dit : «Rentre dans ton pays, grosse pute». Je vous épargne vraiment l'intégralité de l'histoire parce que c'est réellement triste ce qui s'est passé. J'ai été volée, menacée, on a essayé de me bloquer pour que je ne rentre plus ici aux USA!» raconte Shanna sur le réseau social, qui avait déjà été critiquée par les internautes sur sa façon de chanter.

En plus, l’ex de Thibault Garcia a failli être arrêtée par des policiers. «Heureusement, ils n’avaient rien contre moi. Je n’ai rien à me reprocher», assure-t-elle. Toutefois, ces épreuves l’ont fait douter sur son avenir dans la musique. «Je me suis demandé si j'allais continuer, je me suis retrouvée seule face à quelques morceaux que j'avais enregistrés, et quoi faire?» se souvient-elle.