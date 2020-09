Enquête de l’ONU : Nouveaux crimes de guerre au Yémen

Des experts de l’ONU dénoncent des crimes de guerre perpétrés par les acteir du conflit. Ils ont appelé à Genève à saisir la CPI et à étendre les sanctions.

Toutes les parties au conflit yéménite ont perpétré de nouveaux actes qui équivalent à des crimes de guerre depuis un an, selon les enquêteurs indépendants de l’ONU. Ceux-ci ont appelé mercredi à Genève à saisir la CPI et à étendre les sanctions.

Certains de ses membres et du gouvernement yéménite en exil qu’elle soutient ont également exécuté des civils, torturé, violé, imposé des procès inéquitables ou encore recouru à des enfants soldats. Des crimes dont sont également accusés les rebelles Houthis et les autonomistes du Conseil de transition du Sud, opposés aux autorités.

Appel lancé contre l’impunité

Les trois experts appellent surtout les parties à un cessez-le-feu, à ne plus perpétrer de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire (DIH) ou encore à garantir des investigations indépendantes sur ces crimes. Tous ces acteurs doivent également éliminer les restrictions humanitaires et relâcher tous les détenus arbitraires et ceux qui sont menacés par le Covid, selon eux.