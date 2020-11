Drones à soucis



L’armée a commandé des drones en Israël. Mais le système de capteurs, qui doit permettre à l’aéronef sans pilote de détecter avions et hélicoptères et d’éviter ainsi les collisions, n’est pas encore disponible. De plus, les engins de reconnaissance ne disposent pas, en standard, d’un système de dégivrage. Il a donc fallu en adapter un. Et enfin, au mois d’août dernier, un de ces engins, qui devait être livré en Suisse, s’est écrasé en Israël. Résultat: des retards prévus dans la livraison de la commande.