Aviation : Nouveaux déboires pour le Boeing 737 MAX

Boeing demande à ses clients de ne plus faire voler certains appareils, cinq mois après le retour en vol de l’avion après deux accidents mortels.

Les déboires continuent pour le 737 MAX: cinq mois après le retour en vol de l’avion après deux accidents mortels, Boeing a demandé à une partie de ses clients de ne plus faire voler certains appareils, le temps de régler un «problème électrique potentiel». L’avionneur américain a annoncé vendredi avoir demandé à 16 compagnies exploitant des 737 MAX, non nommées, de ne plus les faire voler, le temps de le résoudre.