Pandémie : Nouveaux écueils dans la lutte anti-Covid, le vaccin Johnson & Johnson mis en pause

Nouveau revers pour la campagne de vaccination mondiale avec la suspension annoncée mardi du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson aux États-Unis et en Afrique du Sud, et le retard de son déploiement en Europe, en raison de l’apparition rare de graves caillots sanguins.

Le laboratoire Pfizer a indiqué mardi accélérer la production de son vaccin, et pouvoir livrer aux États-Unis 10% de doses de plus que prévu d’ici fin mai. Le groupe américain pourra «fournir la totalité des 300 millions (de doses) convenues pour fin juillet avec deux semaines d’avance», a ajouté sur Twitter son PDG, Albert Bourla.

Plus de 6,8 millions de doses de «J&J» ont déjà été administrées sur le territoire américain et l’Agence américaine des médicaments (FDA) enquête sur six femmes ayant développé des cas graves de caillots sanguins après avoir reçu ce vaccin. «Un cas s’est révélé mortel et un patient se trouve dans un état critique», a précisé un responsable de la FDA.