Vaud : Nouveaux ennuis judiciaires pour Jean-Pierre Fanguin

Le jeune mégalomane et amateur de buzz a publié en octobre 2021 une vidéo sur Instagram où il a multiplié les infractions au volant d’une voiture de luxe. Il vient d’être condamné.

Il en jette pas mal avec ses costumes moulants et excentriques, sa tchatche, son goût exubérant pour le luxe, pour l’argent prétendument raflé les doigts dans le nez et ses formules toute faites du genre «La question, elle est vite répondue». Mais derrière le Jean-Pierre Fanguin mégalomane, collectionneur de buzz et adepte du «m’as-tu-vu» se cache aussi un citoyen vaudois habitué aux ennuis judiciaires.