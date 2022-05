Vatican : Nouveaux gardes suisses assermentés pour protéger le pape

Vendredi, 36 Suisses ont prêté serment pour servir le pape. L’armée du Vatican est la plus vieille du monde et a été fondée en 1506 par Jules II.

Les gardes suisses s’engagent pour au moins 26 mois. AFP

Hallebarde à la main, revêtus d’une cuirasse, d’un casque à plumes rouges et de leur célèbre uniforme bouffant, 36 nouveaux gardes suisses ont prêté serment vendredi au Vatican pour s’engager à protéger le pape. Dans la salle Paul VI, les nouvelles recrues ont juré «respect, fidélité et obéissance» au souverain pontife jusqu’à sacrifier leur vie si nécessaire pour sa protection, pendant au moins 26 mois, conformément à la règle.

«La vie de soldat n’est pas facile et demande beaucoup de courage et de conviction», a rappelé le commandant de la Garde suisse, Christoph Graf lors de cette cérémonie solennelle, menée avec trompettes et tambours en présence des familles et de hauts responsables suisses.

Pour intégrer la plus ancienne armée du monde – créée en 1506 par Jules II et composée de 135 hommes au total – il faut être Suisse, catholique-romain pratiquant, célibataire, avoir entre 19 et 30 ans et mesurer au moins 1m74. La prestation de serment a lieu chaque année le 6 mai, jour de la commémoration de leur résistance pour la défense du pape Clément VII, lors du sac de Rome par les troupes de mercenaires de Charles Quint en 1527.

«Tâche fascinante»

Vendredi matin, le pape François a salué les nouvelles recrues et a rendu hommage à cette «tâche fascinante et (…) riche de responsabilités au sein de l’Église universelle». Composé de guêtres, d’un pantalon bouffant et d’une veste à col blanc, le célèbre uniforme de gala à rayures bleues, jaunes et rouges inspiré de la Renaissance doit être restitué au départ du garde suisse s’il n’a pas servi pendant au moins cinq ans.

Les gardes vivent dans une caserne au Vatican, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le XIXe siècle. Outre les services, leur programme quotidien prévoit des moments de loisir, de rencontres et de prière. Un protocole pour la rénovation de la caserne a été signé mercredi mais les travaux ne devraient pas commencer avant au moins 2025. Les nouveaux bâtiments prévoient des chambres individuelles et pourraient permettre à terme d’intégrer des femmes gardes, une décision pour laquelle l’accord du pape serait nécessaire.