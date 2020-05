Crise au Liban

Nouveaux heurts entre manifestants et soldats

Après la mort d'un manifestant dans la nuit de lundi à mardi, de nouveaux heurts se sont produits à Tripoli.

À Beyrouth aussi

Dans la journée, Tripoli, la deuxième ville du pays, a été le théâtre de violences. Des centaines de jeunes ont saccagé et incendié une demi-douzaine de banques, arraché les pavés des trottoirs pour les lancer sur l'armée et incendié deux véhicules militaires. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc.

Face à la crise économique inédite depuis la fin de la guerre civile (1975-1990) et malgré les restrictions imposées face au nouveau coronavirus, la mobilisation populaire - déclenchée initialement à l'automne dernier - a repris il y a quelques jours contre le pouvoir accusé de corruption et d'incompétence. Plusieurs banques ont été vandalisées à travers le pays.

«Cri des gens»

«Je veux élever la voix contre la faim, la pauvreté, l'inflation et l'injustice», a lancé un manifestant de 41 ans, Khaled. Ce vendeur de pièces de rechange pour motos dit ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses trois enfants depuis la perte de son emploi, dans un contexte dégradé avec la pandémie.

La crise économique a été le principal catalyseur en octobre 2019 d'un soulèvement inédit contre une classe politique inchangée depuis des décennies et accusée de corruption et d'incompétence. Elle s'est amplifiée avec l'interdiction par les banques de tout virement à l'étranger et la mise en place de restrictions draconiennes sur les retraits en dollars, suspendus totalement en mars. Les banques sont accusées par la rue de complicité avec le pouvoir et d'avoir contribué à l'endettement public effréné et la faillite de l'État.