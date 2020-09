Amérique latine : Nouveaux heurts malgré le «pardon» du gouvernement colombien

Après la mort d’un homme lors de son arrestation, le président a promis d’enquêter sur les abus présumés des forces de l’ordre tout en condamnant les attaques contre la police.

Le ministre de la défense, Carlos Holmes Trujillo, a exprimé sa «douleur et son indignation» après la mort mercredi de Javier Ordoñez, un ingénieur de 43 ans dont l’arrestation brutale avait été diffusée sur les réseaux sociaux.

Le président Iván Duque, qui a dit regretter «ces actes de vandalisme et de violence», a pour sa part promis d’enquêter sur les abus présumés des forces de l’ordre tout en condamnant les attaques contre la police.

Mais cela n’a pas suffi à calmer la colère des manifestants, qui ont répondu en soirée aux appels à manifester dans la capitale sous le slogan «Nous sommes massacrés». «Ce ‹pardon› n’est qu’un mensonge auquel nous ne croyons pas. Que vaut un ‹pardon’, quand on vous tire dans le dos», enrageait un enseignant de 26 ans, qui n’a pas souhaité révéler son identité par peur de représailles.

«Complications médicales»

Les manifestations ont jusqu’ici causé la mort de treize personnes, pour la plupart des jeunes de 17 à 27 ans tués par balles à Bogotá et ses environs. Les autorités ont également fait état de 209 civils et 194 policiers et militaires blessés.