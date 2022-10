Amérique centrale: Nouveaux «incidents» dans une prison en Equateur

Amérique centrale : Nouveaux «incidents» dans une prison en Équateur

Des «incidents» survenus lundi dans une prison en Équateur, où des violences récurrentes entre gangs rivaux ont déjà fait de nombreux morts, ont entraîné l’intervention de la police et de l’armée, a rapporté sans plus d’explication l’administration pénitentiaire (SNAI).

«Face aux incidents enregistrés dans le #CPLCotopaxi No. 1, les équipes tactiques de la @PoliciaEcuador entrent», a indiqué la SNAI sur son compte Twitter. Elle ajoute que «les forces armées apportent leur soutien dans le périmètre extérieur» de la prison située en périphérie de la ville de Latacunga (sud) et qu’une «équipe» du ministère de la Santé est en chemin.

Ce pénitencier abrite quelque 4300 prisonniers et est l’un des plus importants du pays qui depuis février 2021 a connu sept massacres entre prisonniers ayant fait plus de 400 morts. Les autorités se sont montrées jusqu’à présent incapables de juguler ces violences, souvent perpétrées à l’arme blanche et marquées par des décapitations et autres actes de barbarie.