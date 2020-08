Genève Nouveaux incidents recensés au Jardin anglais

Il n’y a pas que dans la nuit de samedi à dimanche derniers que la police a été confrontée à des troubles causés par des fêtards avinés, au bord de la rade. Des débordements avaient aussi eu lieu la nuit d’avant.

Les forces de l’ordre ont connu un week-end agité, sur la rive gauche du Léman. Alors qu’une agression et des vols ont au lieu au Jardin anglais dans la nuit de samedi à dimanche , la police informe ce lundi que la soirée précédente avait elle aussi connu son lot d’incidents, au même endroit. Entre vendredi soir et samedi au petit matin, des patrouilles ont dû disperser 500 à 600 personnes rassemblées autour de la fontaine. Par ailleurs, plusieurs bagarres ont éclaté entre noceurs éméchés. Un jeune homme ivre a d’ailleurs été interpellé et placé en cellule quelques heures, avant d’être relâché. «À notre connaissance, il n’y a pas eu de blessés», précise Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale.

Selon Alexandre Brahier, «ces incidents ne sont pas la marque d’un phénomène qui se serait déplacé vers le Jardin anglais depuis la plaine de Plainpalais», troublée récemment par des nuisances sonores et où des fêtards avaient laissé derrière eux de très nombreux déchets. Les incidents du week-end au bord de la rade ne constituent pas une rareté, conclut le communicant: «Nous recensons ce type d’incidents chaque été. Ils ont tendance à dégénérer sous l’effet d’une consommation excessive d’alcool, qui rend certains plus agressifs et les victimes plus vulnérables. Nous effectuons un maximum de passages sur les zones sensibles pour calmer les choses».