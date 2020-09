Amérique latine : Nouveaux massacres meurtriers en Colombie

Au moins dix personnes ont trouvé la mort dans des massacres commis dans le sud-ouest de la Colombie. La police suspecte des dissidents de l’ancienne guérilla des Farc.

Vague de violence

Dimanche, six personnes, dont un mineur, ont été tuées dans le département voisin du Cauca. Un groupe armé non identifié a tiré sur des personnes qui assistaient à un combat de coqs. Plusieurs personnes, dont le nombre n’a pas été précisé, ont également été blessées.

61 massacres en 2020

Les départements de Nariño et du Cauca sont soumis aux rivalités entre groupes armés qui se battent pour le contrôle de mines illégales, de milliers d’hectares de cultures de drogue et l’accès aux routes d’acheminement de la drogue à travers le Pacifique vers l’Amérique centrale et les États-Unis.