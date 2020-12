Vaud : Nouveaux quais terminés à la gare de Renens

Plus longs et plus larges, les nouveaux aménagements sont adaptés aux handicapés et offrent une meilleure fluidité des passagers.

Des travaux de finitions sont encore prévus en 2021. CFF

Les travaux Léman 2030 de modernisation de la gare de Renens sont terminés, indiquent les CFF dans un communiqué jeudi. Les trois nouveaux quais CFF permettent aux personnes à mobilité réduite ou avec poussettes d’accéder de plain-pied aux trains. Les quais 2 et 3 ont été rallongés à 420 mètres afin de pouvoir accueillir des trains plus longs. Ils ont également été élargis.

Un nouveau passage sous-voies, deux fois plus large qu’auparavant et doté de rampes d’accès, complète les installations. Des travaux de finition auront lieu en 2021, notamment pour apporter les dernières touches à la marquise sur le quai 1, ainsi que pour installer un nouvel éclairage dans le passage sous-voies.

Les travaux avaient commencé en 2015. Ils ont été conçus de manière à proposer à la clientèle des améliorations par étapes, tout en maintenant l’offre ferroviaire. Ainsi, en 2017, le nouveau passage sous-voies était mis en service, suivi en 2018 du nouveau quai pour le métro M1, en 2019 du nouveau quai 3, puis en 2020 des quais 1 et 2. Le coût du projet, qui comprenait également d’importants réaménagements des voies à l’est de la gare, s’est élevé à 172 millions de francs.

D’autres chantiers sont encore en cours autour de la gare, dont la rénovation du bâtiment de la gare, qui a commencé le 3 novembre 2020 et se terminera au printemps 2022.