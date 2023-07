Nouveaux réacteurs nucléaires: Genève se prononcera à la rentrée

Le ministre Vert «prend acte de cette annonce politique» et a déclaré que l’Exécutif se déterminerait «sur la suite qu’il entend donner à ce dossier et sur les moyens à y consacrer». En 2021, rappelle le quotidien, lorsque le site du Bugey était pressenti pour accueillir de nouveaux réacteurs, le conseiller d’Etat avait indiqué que «le Canton ferait tout pour s’y opposer, par la voie diplomatique et par la voie juridique». Genève, qui a inscrit son opposition au nucléaire dans sa Constitution, dénonce depuis plusieurs années le maintien en activité de la centrale française, jugée vétuste. Plusieurs recours ont été balayés en justice.