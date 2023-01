Climat: Nouveau record de chaleur pour les océans en 2022

Vie marine et cycles de l’eau affectés

Dix zettajoules correspondent à un joule, qui mesure une quantité de chaleur, avec 22 zéros derrière. Ce chiffre équivaut à environ 100 fois la production d’électricité dans le monde l’an dernier. Ce phénomène s’accompagne également d’une augmentation de la salinité et de la stratification (la séparation de l’eau en différentes couches) des océans. Ces deux phénomènes peuvent altérer les échanges de chaleur, de carbone et d’oxygène entre les océans et l’atmosphère, affectant par ricochet la vie marine et les cycles de l’eau.