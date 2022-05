France : Nouveaux records de chaleur dans le Massif central et les Alpes

De nouveaux records de chaleur pour le mois de mai ont été enregistrés dimanche 22 mai 2022, notamment dans le Massif central et les Alpes, selon des chiffres provisoires de Météo France.

La vigilance orage en place

Avec le dérèglement climatique de la planète, les périodes de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s’installer plus tôt au printemps. Les pics s’observent non seulement au plus chaud de la journée, mais aussi au plus bas. Parallèlement à ces records, une majeure partie de la France a été placée sous vigilance aux orages, dont 21 départements en vigilance orange (un quadrilatère allant des Landes au Rhône au sud et des Deux-Sèvres au Cher au nord), et 66 autres en jaune, selon un bulletin datant de 16 h 07 dimanche et valable jusqu’à lundi 16 h 00. Les seules zones non concernées sont trois départements bretons (Finistère, Côtes-d’Armor et Morbihan) et quatre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que les deux départements corses.