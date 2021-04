France : Nouveaux tags racistes sur un centre culturel musulman

À Rennes, des inscriptions racistes ont été découvertes sur le mur d’un centre culturel islamique. C’est la deuxième fois en un mois.

Pour le président du centre Avicenne Ahmed Ait Chikh, ces nouveaux tags, en plein mois de ramadan, sont «choquants». «On est deux fois de suite la cible. Aujourd’hui c’est un sentiment de peur, les fidèles ont vraiment eu peur ce matin, on nous observe et nous attaque», a-t-il confié à l’AFP.

«On ne connaît pas le niveau de folie de ces personnes», a-t-il ajouté, redoutant des agressions physiques. Il a demandé le renforcement de la sécurité avec «des caméras et des barrières». Depuis les précédents tags, des rondes de police ont lieu.

Des faits condamnés

Membre du conseil d’administration du centre Avicenne, Marie-Françoise Bourblanc a dénoncé «une volonté de déstabiliser la communauté musulmane» et «une provocation en plein débat sur la laïcité» et après «des déclarations un peu particulières» de généraux.

Abdallah Zekri, président de l’Observatoire contre l’islamophobie, a indiqué «ne pas être surpris de ces nouveaux tags». «Nous sommes en pleine période électorale et nous constatons que, sur les chaînes en continu, on fait l’amalgame à longueur de temps entre immigration et terrorisme. Des personnalités politiques alimentent ce discours», a-t-il déploré .