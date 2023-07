Des trains tout neufs mais d'abord pour les Suisses allemands

En ce qui concerne notre région, il faudra toutefois patienter. Les trains en question, des Duplex IR, sont du même type que ceux, à deux étages, qui circulent déjà par exemple sur la ligne RegioExpress qui longe le lac Léman, au départ d’Annemasse jusqu’à Vevey, Saint-Maurice ou Sion. Mais en version un peu plus moderne et confortable. «Sur une longueur de 150 mètres, ces rames automotrices à six éléments offrent 466 places assises», disent les CFF.

La compagnie fournit une carte de la Suisse avec les lignes qui verront rouler ces trains. En Suisse romande, on parle toujours de la même ligne ainsi que, à terme, celle entre Lausanne et Grandson. Mais d’abord, les trains, qui seront livrés au compte-gouttes, rouleront entre Zurich et Schaffhouse. Puis entre Berne, Zurich et Coire. Puis entre Bâle et Zurich aéroport. Les nouveaux trains arriveront finalement en 2026 dans les contrées romandes.