Architecture

Jean Nouvel a réalisé 2 bâtiments en Suisse

La Suisse doit à l’architecte mondialement connu le monolithe de l'Expo.02 sur le lac de Morat et le KKL de Lucerne.

Jean Nouvel, la star de l’architecture française, a créé plus de 200 bâtiments à travers le monde. La Suisse lui doit le monolithe de l'Expo.02 sur le lac de Morat et le KKL de Lucerne. Le 12 août, Jean Nouvel aura 75 ans.

Institut du monde arabe

Avec sa façade transparente et un cône en verre traversant l’édifice de bas en haut, il est devenu l’un des bâtiments emblématiques de la capitale allemande après la chute du mur. À Paris, il a conçu les locaux du Musée du Quai Branly, de la Philharmonie, de la Fondation Cartier et du Musée du Qatar.

Jean Nouvel en Suisse

Le KKL de Lucerne, que Jean Nouvel a réalisé entre 1993 et 2000, est devenu un point de repère dans cette ville, appréciée des touristes. Le bâtiment, qui se caractérise par un toit en saillie de 45 mètres, a coûté plus de 220 millions de francs et comprend des salles de concert, de congrès, un Musée d’art et des restaurants.