Mexique : Nouvel assassinat d’un journaliste mexicain

Le journaliste de télévision Arturo Alba Medina, âgé de 49 ans, est le sixième journaliste à avoir été assassiné en 2020 au Mexique.

«Zones de silence»

Le Mexique est considéré comme l’un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes, avec plus d’une centaine d’entre eux assassinés depuis 2000, selon RSF. En outre, plus de 90% de ces crimes restent impunis, selon RSF et Articulo 19, une autre organisation de défense de la liberté de la presse. Cette impunité a créé des «zones de silence», des régions où les journalistes ont préféré s’auto-censurer plutôt que de risquer leur vie, à l’instar de ce qui s’est produit dans la région de Chihuahua après l’assassinat de la journaliste Miroslava Breach en 2017, selon RSF.