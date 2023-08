Equateur: Nouvel assassinat politique à six jours de la présidentielle

«Ma solidarité avec la famille du camarade Pedro Briones, nouvelle victime de la violence», a commenté sur le réseau social X Luisa Gonzalez, proche de l’ancien président de gauche Rafael Correa (2007-2017). «L’Équateur vit sa période la plus sanglante», a-t-elle ajouté, fustigeant «l’abandon total d’un gouvernement inepte» et un «État pris en main par les mafias».

État d’urgence

La plus grande partie de l’Équateur est depuis soumise à l’état d’urgence, et le président Guillermo Lasso a accusé le crime organisé d’être responsable du meurtre. Six Colombiens ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête, et un a été tué juste après l’attentat par les gardes du corps du candidat.