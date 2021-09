Tennis - Nouvel exploit d’Henri Laaksonen à l’US Open

Comme il fait plaisir! Henri Laaksonen, qui s’était payé le scalp de Roberto Bautista Agut (alors 11e à l’ATP) au 2e tour de Roland-Garros avant d’abandonner à cause d’une blessure à la cuisse deux jours plus tard, a égalé mercredi à New York son meilleur résultat en Grand Chelem en se qualifiant pour le 3e tour de l’US Open.