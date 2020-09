«Touche pas à mon poste» : Nouvel horaire pour raisons sanitaires

L’émission «TPMP» est diffusée désormais après le jeu «À prendre ou à laisser».

Depuis le 7 septembre 2020, «Touche pas à mon poste» débarque à 19h40 et non plus à 18h50 après «Balance ton post». Franck Appietto, directeur de C8, a expliqué sur le site jeanmarcmorandini.com que les émissions «Balance ton post» et «TPMP» étaient diffusées en direct depuis le même plateau, mais pas avec les mêmes chroniqueurs.