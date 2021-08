Grèce - Nouvel incendie à 50 km d’Athènes: 3 villages évacués par précaution

Comme lors de la vague d’incendies qui a embrasé la Grèce pendant quinze jours de canicule, un message d’alerte a été envoyé par SMS aux habitants de Markati, de Syderina et d’Agios Konstantinos, afin qu’ils évacuent immédiatement leur localité à destination de Lavrio.

«Le feu a un large front et les vents sont très forts dans le secteur», a déclaré le vice-gouverneur de l’est de l’Attique, Thanasis Avgerinos. Les collines y «sont couvertes de pins donc très inflammables. Certaines maisons ont déjà dû être endommagées», a-t-il ajouté.

Plus de 80 pompiers, aidés de 30 camions et de dix avions et hélicoptères bombardiers d’eau, ont été déployés sur ces collines arides embrasées par une ligne de flammes, ont précisé les pompiers.