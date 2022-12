Europa-Park : Nouvel incident technique sur le Silver Star: les passagers évacués

Les passagers ont dû être évacués et tous se portent bien, assure-t-il. Il ajoute que certains «ont trouvé assez amusant de quitter l’attraction de cette manière inhabituelle». Selon des estimations, le Silver Star sera immobilisé entre une demi-heure et une heure avant de pouvoir redémarrer.

Une autre attraction semble rencontrer des problèmes ce mercredi. Une lectrice présente à Europa Park rapporte que le Wodan ne fonctionne pas non plus correctement. «Au Silver Star, nous étions sur le point d’entrer [ ndlr: quand l’incident s’est produit] et au Wodan, nous sommes encore en train de faire la queue parce qu’il ne fonctionne pas». Selon elle, les wagons doivent être poussés par une personne pour revenir à l’endroit où les passagers peuvent en sortir.