Nouvelle grave accusation contre Diplo

Justice : Nouvelle accusation d’agression sexuelle contre Diplo

Le DJ est traîné en justice par une femme qui affirme qu’il a abusé d’elle dans une chambre d’hôtel, en 2019. L’Américain nie tout en bloc.

Ce n’est pas la première fois que Diplo se retrouve dans la tourmente à cause d’une femme. En mai 2021, on apprenait qu’une ex, Shelly August, l’avait longuement harcelé, en publiant des photos de lui nu et des vidéos de leurs ébats sur les réseaux sociaux. Elle l’avait aussi accusé de l’avoir filmée en train de coucher avec lui, sans son accord. Pour l’avocat de Diplo, Bryan Freedman, cette nouvelle accusation est étroitement liée à cette ancienne affaire. «Cette plainte est scandaleuse, complètement fausse mais aussi prévisible. La plaignante est une amie de Shelly August et ses allégations sont identiques à celle d’une femme qui n’a cessé de harceler mon client et sa famille pendant plus d’une année, et cela malgré l’ordonnance d’éloignement qu’elle n’a pas respecté», dit-il. L’homme de loi affirme avoir des «preuves irréfutables» pour disculper Diplo et «mettre fin une fois pour toutes aux agissements de Shelly August et de ses complices.»