Bâle : Nouvelle arrestation après la mort d’un ado de 15 ans

Un garçon de 16 ans a été arrêté par la police. Il est soupçonné de ne pas avoir prêté secours à un ado découvert sans vie lundi dans un appartement.

Les causes de la mort de l’adolescent ne sont pas encore connues. Elles font l’objet de l’enquête et des analyses de l’institut médico-légal. Les enquêteurs privilégient la piste d’une substance inconnue consommée par le garçon. «Il s’agit sans doute d’un cocktail», précise le porte-parole. L’analyse toxicologique livrera ses résultats dans une semaine au plus tôt.