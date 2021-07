Un ex-membre des Brigades rouges arrêté en France

Italie : Nouvelle arrestation en France d’un ex-membre des Brigades rouges

Le dernier ex-brigadiste installé en France à avoir échappé à une série de mandats d’arrêt en avril a été interpellé lundi.

La mise à exécution de ces mandats contre des Italiens ayant refait leur vie en France, depuis parfois plus de trente ans, a constitué un virage historique dans les relations entre les deux pays, largement salué en Italie mais plus discuté dans l’Hexagone. Le 28 avril, sept d’entre eux avaient été interpellés à leur domicile et trois autres s’étaient présentés d’eux-mêmes le lendemain à la justice. Maurizio di Marzio, dont la validité du mandat d’arrêt expirait le 10 mai, avait pris la fuite avant le coup de filet, annoncé quelques jours plus tôt dans la presse italienne. De sources proches du dossier, il n’était plus activement recherché par les autorités françaises. Mais le 8 juillet, la cour d’appel de Rome a jugé que le mandat n’était finalement pas prescrit, ont indiqué ces sources.