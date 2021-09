Lafarge en Syrie : Nouvelle arrestation pour «financement de terrorisme»

Un ex-gestionnaire des risques a été mis en examen à paris, soupçonné d’avoir participé au versement d’argent à des groupes terroristes, dont l’organisation Etat islamique.

«Il est incontestable que M. Jaloudi a lutté toute sa vie contre les extrémismes. Je ne peux que regretter sa mise en examen, que je trouve particulièrement injuste», a déclaré à son avocate, Me Noémie Saidi-Cottier.

Accusation contestée

Dans cette information judiciaire ouverte en juin 2017, Lafarge SA est soupçonnée d’avoir versé en 2013 et 2014, via sa filiale Lafarge Cement Syria (LCS), près de 13 millions d’euros à des groupes terroristes, dont l’organisation Etat islamique (EI), et à des intermédiaires afin de maintenir l’activité d’une cimenterie en Syrie alors que le pays s’enfonçait dans la guerre.