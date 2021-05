Irak : Nouvelle attaque au drone piégé contre des Américains

Samedi, un «drone piégé» s’est écrasé sur une base aérienne irakienne abritant des Américains. Il s’agit de la quatrième attaque en moins d’une semaine.

Autres attaques

«D’autres attaques ont toutefois eu lieu auparavant sur le sol irakien», affirme un responsable gouvernemental irakien à l’AFP. Et surtout, selon les Américains, les pro-Iran d’Irak et du Yémen ont déjà coordonné leurs efforts pour mener une telle attaque au-dessus d’un palais royal saoudien à Ryad. Le drone en question a été intercepté avant de frapper, a expliqué à l’AFP un haut gradé américain.

Depuis un an et demi, les pro-Iran – parfois sous des prête-noms, parfois sans revendication – tirent à intervalles réguliers des salves de roquettes ciblant les 2500 soldats américains toujours présents en Irak ainsi que l’ambassade des États-Unis à Bagdad. Depuis dimanche, ils ont ainsi tiré deux roquettes sur la même base d’Aïn al-Assad, six autres sur une autre base aérienne, Balad, où des Américains entretiennent la flotte de F-16 irakiens, et enfin deux roquettes sur l’aéroport de Bagdad où sont également postés des soldats américains.