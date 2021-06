Irak : Nouvelle attaque, au drone piégé, sur l’aéroport de Bagdad

C’est la quatrième fois en moins de deux mois que des engins volants chargés d’explosifs sont utilisés en Irak contre des intérêts américains.

À une heure d’intervalle, cinq roquettes ont visé une base abritant des Américains au nord de Bagdad et un drone piégé s’est écrasé sur l’aéroport de Bagdad où sont stationnés des soldats américains, ont rapporté des responsables des services de sécurité.

Pour les experts, le recours à cette technique est le signe d’une escalade en Irak où les Américains ont déployé des batteries de défense aériennes qui interceptent souvent les roquettes, mais ne sont pas parvenues mercredi soir à intercepter le drone hostile. Plus tôt dans la journée, les pro-Iran se sont félicité d’avoir enregistré «une victoire de plus» dans leur bras de fer avec un gouvernement qu’ils accusent d’être trop proche des États-Unis, grand ennemi de Washington.

refr

Arrêté le 26 mai et suspecté d’avoir ordonné le récent assassinat d’une figure de la contestation antipouvoir, Qassem Mouslah, l’un des commandants les plus influents du Hachd al-Chaabi, coalition paramilitaire intégrée à l’État, a paradé entouré de ses partisans dans les sanctuaires chiites de Kerbala, sa ville sainte à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad, ont constaté des journalistes de l’AFP. «Les juges ont rendu la justice, ils ont terminé leur instruction et conclu à ma libération», s’est félicité auprès de l’AFP Qassem Mouslah.