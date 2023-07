Guatemala: Nouvelle attaque du parquet contre un candidat à la présidentielle

Le bras de fer entre les services du procureur général du Guatemala et le candidat social-démocrate Bernardo Arévalo, surprise du second tour de l’élection présidentielle du 20 août, s’est poursuivi vendredi avec une perquisition au siège de son parti.

Les bureaux du TSE perquisitionnés aussi

«Perdre le pouvoir»

Dans son recours devant la Cour constitutionnelle, le TSE lui demande d’ordonner au ministère public, mais aussi à la police, l’armée, la Cour suprême et à d’autres institutions du pays de garantir le second tour. Le TSE estime qu’il existe «une menace certaine, future et imminente que les autorités dénoncées violent l’Etat de droit démocratique en ne garantissant pas l’exercice des fonctions du Tribunal suprême électoral, des organes électoraux temporaires et des citoyens en général».