Genève : Nouvelle avancée pour le centre de renvoi pour requérants

Le projet de loi pour financer un lieu de détention administrative près de l’aéroport est sous toit. Les députés devront se prononcer.

Le déménagement des deux entités dans de nouveaux locaux devrait permettre à l’aéroport de développer ses activités aéroportuaires dans l’aile nord. Le centre de départ sera financé et piloté par la Confédération. Il devrait permettre de renforcer le dispositif de renvoi d’étrangers selon les mesures de contraintes de la loi sur les étrangers et l’intégration. Les autorisations de construire ont été obtenues et le bâtiment cantonal est espéré pour mi-2025.