Cinéma : Nouvelle bande-annonce pour «Avatar 2»

C’est dès le 14 décembre 2022 qu’«Avatar: la voie de l’eau» sera à découvrir au cinéma en Suisse romande. C’est peu dire que le blockbuster, au générique duquel figurent Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ou encore Kate Winslet, semble attendu. Du moins si l’on en croit le nombre de visionnages, plus de 18 millions en 24 heures, qu’a cumulés la bande-annonce dévoilée sur YouTube le 2 novembre 2022. On rappellera que Jamie Flatters, qui incarne Neteyam, le fils aîné de Jake et Ney’tiri dans la suite d’«Avatar», nous a promis que ce film allait bluffer son monde.